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رياضة

محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

السبت 23/يناير/2021 - 02:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، عن شهر ديسمبر الماضي.

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح فاز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر ديسمبر، بعد منافسة شرسة مع ساديو ماني، وربرتو فيرمينو.

وسجل محمد صلاح  6 أهداف مع ليفربول في شهر ديسمبر الماضي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدف عن  ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون اللذان يتواجدان بالمركز الثاني.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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