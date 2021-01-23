ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لليوم الـ 16 على التوالي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن غريق قرية الزومل بالشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 02:53 م
الشاب الغريق
الشاب الغريق
Advertisements
محمد العيسوى
لليوم السادس عشر على التوالي، تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، جهودها لانتشال جثة شاب غرق فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، بعد انقلاب سيارة ربع نقل به من أعلى الكوبرى.

وتستمر أعمال البحث عن الغريق الشاب محمد السيد دياب غريق حادث كوبرى الزوامل بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون اعلى كوبري الزوامل بمركز بلبيس في ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح، وبعدها تم انتشال السيارة وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة في مياه الترعة.

كما تبين أن السيارة كانت تقل ستة عمال بأحد المصانع، قفز 2 منهم قبل انقلابها في مياه الترعة إثر انفجار أحد الإطارات، فيما أصيب 2 ولقى الاثنان الآخران مصرعهما، وتم انتشال أحدهما والسيارة، وجار انتشال الجثمان الثاني.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري تبحث عن المفقود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيجروا على أكل عيشهم.. تفاصيل انقلاب سيارة عمال في ترعة الإسماعيلية

مازال البحث جاريا.. جهود مكثفة للعثور على جثة شاب في ترعة الإسماعيلية بـ بلبيس

شاهد.. إخماد حريق نشب بأحد معالف المواشي بالشرقية

سيظهر اليوم أو غدا.. الغواص هشام الشوبكي يوجه رسالة طمأنة لأهل غريق بلبيس

7 أيام بحثا.. مياه ترعة الإسماعيلية تحتضن جثمان طالب.. والأهالي يطلبون مساعدة الحكومة

محافظ الشرقية يتابع أعمال انتشال جثمان ضحية حادث الزوامل ببلبيس

ترشيحاتنا

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

الرئيس السيسي للمصريين: لما تسألونى عن التعليم.. أنا أسألكم عن تحديد النسل

الأهلي السعودي يستهدف لاعبا من الدوري الإسباني حال فشل صفقة بلعمري

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

قبل الزفاف.. لغة جسد الأميرة ديانا تفضح علاقتها بالأمير تشارلز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة