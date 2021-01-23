نشرة المنوعات.. تحدي التعتيم على تيك توك ينهي حياة طفلة.. السلالة المتحورة من فيروس كورونا أشد فتكا.. الأمير هاري يشكو من مواقع التواصل الاجتماعي

برز عدد من الأخبار المنوعة داخليًا وخارجيًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تابعها موقع "صدى البلد" عن كثب.ونود أن نطلعكم على أحدث الأخبار المتنوعة التي وقعت خلال الساعات الماضية فيما يلي :بعد وقائع تحرش.. الأمير هاري وزوجته ميجان يهجران هذه المواقعحقائق مفزعة.. الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أشد فتكاقبل الزفاف.. لغة جسد الأميرة ديانا تفضح علاقتها بالأمير تشارلزتباهى أمام زميله بجريمته.. طبيب فقد وظيفته ويواجه السجن لسرقته جرعات من لقاح كورونابطريقة بشعة.. تحدٍ على «تيك توك» يقود طفلة إلى الموتلسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صورظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صورجريمة مأساوية.. إشعال النيران في جسد فيل حتى الموترغم تدهور صحتهما.. عروسان يقيما زفافهما داخل مستشفى العزل