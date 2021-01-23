نشرة المنوعات.. تحدي التعتيم على تيك توك ينهي حياة طفلة.. السلالة المتحورة من فيروس كورونا أشد فتكا.. الأمير هاري يشكو من مواقع التواصل الاجتماعي

برز عدد من الأخبار المنوعة داخليًا وخارجيًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تابعها موقع "صدى البلد" عن كثب.





ونود أن نطلعكم على أحدث الأخبار المتنوعة التي وقعت خلال الساعات الماضية فيما يلي :



























































