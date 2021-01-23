رغم تدهور صحتهما.. عروسان يقيما زفافهما داخل مستشفى العزل

داخل غرفتهما بالمستشفى وأثناء تلقيهما العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اتخذ العروسان قرارهما بالزواج وإتمامه رغم تدهور حالتهما الصحية، ليجري العاملون بالمستشفى جميع تفاصيل الزفاف.









كان العروسان تم نقلهما إلى المستشفى في نفس سيارة الإسعاف بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، واتفق الثنائي على الزواج قبل لحظات من تخدير الرجل ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.









وتم نقل "إليزابيث كير" 31 عامًا ، و"سيمون أوبراين" 36 عامًا ، إلى مستشفى جامعة "ميلتون كينز" بسبب صعوبات في التنفس في 9 يناير، واحتشد الموظفون لترتيب حفل زفاف مع تدهور حالة العريس.









كان العروسان كير وأوبراين قد خططا للزواج في يونيو، ولكن أصيب كلاهما بالفيروس وتم نقلهما إلى المستشفى معًا عندما انخفضت مستويات الأكسجين لديهما بشكل خطير.









تم وضعهما في أجنحة منفصلة ولكن عندما أخبرت العروس الممرضة "هانا كانون" عن خطط زفافهما، سألتها عما إذا كانا يرغبان في الزواج في المستشفى.









وقالت العروس "كير" إنه قيل لها إنها قد تكون فرصتهما الوحيدة، ومع ذلك أثناء قيام الموظفين بتأمين رخصة الزفاف، تدهورت حالة السيد أوبراين بشكل أكبر، وفي 12 يناير تم وضعه في وحدة العناية المركزة ، لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.









فيما صرحت الممرضة "كانون": "مع الكثير من العمل الجماعي، كنا قادرين على منحهما حفل زفاف، ليس بالضرورة حفل الزفاف الذي كانا يقصدانه في البداية، ولكن بالتأكيد شيء إيجابي ورائع ولا ينسى بالنسبة لهما حتى يتمسكا به حقًا".









قامت بتصوير الزواج لعائلات الزوجين وأصدقائهما، وقدم موظفو المطاعم في المستشفى كعكة، وبعد إتمام الزفاف تم وضع السيد أوبراين على جهاز التنفس الصناعي.