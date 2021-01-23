تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة

وكشفًا لما قدمه موقع "foodnavigator" إليكم اضرار تناول الشاورما بكثرة على الصحة...

وللحرص على منع انتقال الأمراض، يجب على المطاعم تسخين الطعام مرة أخرى بشكل جيد قبل تقديمه للزبائن، وذلك للقضاء على الميكروبات بشكل أكيد .