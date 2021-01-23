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مرأة

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة

السبت 23/يناير/2021 - 06:00 م
اضرار الشاورما
اضرار الشاورما
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الشاورما في كثير من الأحيان، وذلك لطعمها اللذيذ وسرعة تحضيرها، ولكن لا يفضل تناولها من الخارج بشكل مستمر، وذلك لأحتماليه وجود الكثير من الباكتيريا بها مثل السالمونيلا.

وكشفًا لما قدمه موقع "foodnavigator" إليكم اضرار تناول الشاورما بكثرة على الصحة...

فانه في حالة عدم طهي الشاورما بالصورة الصحيحة، فهي قد تعرض صحة الإنسان لأضرار أبرزها الإصابة التسمم الغذائي بشكل كبير بسبب عدد من الميكروبات التي تنشط في اللحوم والدجاج، والتي يمكن ان تصيب الإنسان من خلال تناول الشاورما بشكل دائم مما يؤدي إلى تلف الكبد.

ويمكن انتقال الباكتيريا من اللحم النيء في المطبخ إلى اللحم المطبوخ مما يشكل خطرا كبيرا علي الصحة مثل السالمونيلا مما يصيب الأشخاص بالعديد من الأمراض.

وللحرص على منع انتقال الأمراض، يجب على المطاعم تسخين الطعام مرة أخرى بشكل جيد قبل تقديمه للزبائن، وذلك للقضاء على الميكروبات بشكل أكيد.
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تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة