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تعليم

تدريس مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات كـ "شرط" للتخرج

السبت 23/يناير/2021 - 06:32 م
اجتماع المجلس الاعلى
اجتماع المجلس الاعلى الجامعات
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نهلة الشربيني

وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان ، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية


و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) 


وشدد المجلس الاعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.


وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.


في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام السيد الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

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