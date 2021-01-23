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محافظات

محافظة الإسكندرية: إنشاء حي المنتزه ثالث.. والعرض على مجلس الوزراء لإنهاء الإجراءات

السبت 23/يناير/2021 - 06:54 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية علي اعتماد توصيات لجنة التقسيم الإداري المشكلة بقرار المحافظ برئاسة السكرتير العام المساعد علي إنشاء حي المنتزة ثالث، علي أن يتم عرض ذلك علي رئيس مجلس الوزراء لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك. 

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار يأتي لصالح المواطن السكندري لتخفيف الضغط علي أحياء المنتزة أول وثان نظرا للكثافة السكانية العالية بتلك الأحياء. مشيرا إلي أنه سيتم إنشاء مبني خدمات متكامل لحي المنتزة ثالث، ووجه بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لبدء الأعمال وسرعة التنفيذ. 

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جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفي سياق منفصل، هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفالات بالعيد ال69 للشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها. 

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية، وأكد أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا.

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