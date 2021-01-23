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فن

بـ الزي الصعيدى.. عبير صبرى من كواليس مسلسل موسى

السبت 23/يناير/2021 - 07:21 م
عبير صبري
عبير صبري
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محمد بدران

شاركت  الفنانة عبير صبري  متابعيها صورة لها من كواليس مسلسل " موسي " وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت عبير صبرى فى الصورة بالزى الصعيدى وعلقت قائلة "كواليس تصوير  ملحمه#موسي#ء_الله #عبير_صبري #موسي#رمضان_٢٠٢١"


مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي


كانت احدث أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.

المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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