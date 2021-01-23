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باحث: الرئيس يدرك خطورة الزيادة السكانية على الاقتصاد.. ويجب اتخاذ قرارات

السبت 23/يناير/2021 - 07:20 م
افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز
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هاني حسين
قال  الباحث الاقتصادي محمد نجم، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن  افتتاح مشروع الفيروز يوم مهم للاقتصاد المصري.

وأضاف   محمد نجم   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   الرئيس السيسي يدرك خطر الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري.

وتابع،  الدولة المصرية تأخرت في قرار تنظيم وتحديد النسل خلال عقود كثيرة، ولابد من اتخاذ قرارات من أجل الحد من الزيادة السكانية".

 وأكمل  محمد نجم :" لماذا لا نطبق سياسة الطفل الواحد من أجل تحديد النسل في مصر لأن الزيادة السكانية تلتهم الاقتصاد".
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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