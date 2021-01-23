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أخبار البلد

نياحة الراهب القمص أرسانيوس الجوروجي عن 52 عاماً

السبت 23/يناير/2021 - 07:38 م
الراهب القمص أرسانيوس
الراهب القمص أرسانيوس الجوروجي
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سامح سلام

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الراهب القمص أرسانيوس الجورجي بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة عن عمر بلغ 52 عاما بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 26 سنة.


ولد الأب المتنيح القمص أرسانيوس الجورجي في  ٣ يناير ١٩٦٩ ، وترهب بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة يوم ١٤ أبريل من عام ١٩٩٥، ونال درجة القسيسية في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ ورتبة القمصية في ٢ فبراير ٢٠٠٨.

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وتقدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي خالص العزاء لنيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص أرسانيوس الجورجي، ولنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

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 أسقف كنائس حدائق القبة يهنئ القمص بيشوى جورج بعيد سيامته الـ34

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم  بالمقر البابوى بالقاهرة الأستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليا.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة الدكتور يوحنا نسيم أستاذ القبطيات في جامعة اللاهوت بالسويد وأستراليا، متنمنيا له التوفيق في كافة أعماله وأبحاثه، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

من ناحية أخرى، وقدم نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية التهنئة للأب القمص بيشوى جورج كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بمناسبة مرور 34 عاما على سيامته كاهنا .

كما قدم  الآباء الكهنة ومجلس الكنيسة وجميع قطاعات التربية الكنسية والخدام والخادمات، والمرتلين والعاملين بالكنيسة وجميع أفراد الشعب التهنئة للقمص بيشوى جورج بمناسبة تذكار سيامته المباركة.

يذكر أن الأب القمص بيشوى جورج سيم كاهنا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بالشرابية، ويعرف عن الأب القمص بيشوى جورج محبته للخدمة ومشاركة جميع أبنائه في مختلف المناسبات وهو ما أوجد مساحات كبيرة بينه وبين جميع محبيه، فضلا عن محبته وحفظه للألحان الكنسية المختلفة وتمتعه بصوت روحاني مميز، إلى جانب مهارته المعروفة في الوعظ حيث تتلمذ في بداية خدمته على يد الأب المتنيح القمص حزقيال وهبة راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة.

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