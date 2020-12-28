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أخبار البلد

وفاة القس بنيامين عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحمودية عن عمر ناهز 70 عاما

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:49 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا برسوم أسقف إيبارشية صنبو وديروط ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس بنيامين عزيز ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.


ورحل عن عالمنا في الرب شيخوخة صالحة اليوم الأب المبارك القس بنيامين عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحمودية التابعة لإيبارشية صنبووديروط، عن عمر قارب ٧٠ سنة قضى منها حوالي ٢٤ سنة في خدمة الكهنوت.


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ولد الأب المتنيح يوم ١٢ أبريل من عام ١٩٥١ وسيم كاهنًا يوم ٢٤ فبراير عام ١٩٩٧، وخدم في كنائس الشهيد مارجرجس بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والقديس الأنبا كاراس بديروط، وكان مسؤولًا عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء بديروط، وتميزت خدمته بنشاطٍ ملحوظ ولا سيما في مجالي خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين.


وأقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بديروط - مقر المطرانية - في الواحدة من بعد ظهر اليوم واقتصرت المشاركة فيها على عدد من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة، بينما تمت بث الصلاة عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه من متابعة الصلوات.


أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا.


وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.


وألقى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد  بالقاهرة، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.


وتناول نيافة الأنبا مارتيروس في إنجيل قداس الأحد الثالث من شهر كيهك الذي يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم للقديسة أليصابات بعد أن أعلمها الملاك جبرائيل أن أليصابات حبلى بابنٍ في شيخوختها.

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