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تعليم

طارق شوقي ينعى مدير تعليم القليوبية على فيسبوك

السبت 23/يناير/2021 - 08:00 م
وزير التعليم بنعي
وزير التعليم بنعي مدير تعليم القليوبية
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ياسمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بيانا لنعي مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الذي توفاه الله اليوم

قال وزير التربية والتعليم : تنعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، ننعى أنفسنا في وفاة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
 
واضاف وزير التربية والتعليم : إنا لله وإنا إليه راجعون. ندعو الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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