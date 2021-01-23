4500 قرية في 3 سنين.. الرئيس السيسي للإعلاميين: نغير وجه الريف المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نرغب في تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل ، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.





وأضاف الرئيس السيسي ، في تصريحاته للإعلاميين ورؤساء التحرير ، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "التكلفة المالية لمشروع تطوير القرى ، مخططة ، وسيتم إعادة صياغة مواردنا؛ من أجل توفير التكلفة المالية ، لتطوير الـ 4500 قرية ، في 3 سنوات ".





وتابع الرئيس السيسي:" نتمنى توفير كل مستلزمات تطوير القرى ، من مصر ، سواء كانت مواسير صرف ، أو كابلات كهرباء ، أو محطات صرف".





وفي سياق آخر قال الرئيس السيسي:" سنبدأ حملة التطعيم بـ لقاح كورونا غدا الأحد لـ الأطقم الطبية".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.