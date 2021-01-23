4500 قرية في 3 سنين.. الرئيس السيسي للإعلاميين: نغير وجه الريف المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نرغب في تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.
وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحاته للإعلاميين ورؤساء التحرير، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "التكلفة المالية لمشروع تطوير القرى، مخططة، وسيتم إعادة صياغة مواردنا؛ من أجل توفير التكلفة المالية، لتطوير الـ 4500 قرية، في 3 سنوات ".
وتابع الرئيس السيسي:" نتمنى توفير كل مستلزمات تطوير القرى، من مصر، سواء كانت مواسير صرف، أو كابلات كهرباء، أو محطات صرف".
وفي سياق آخر قال الرئيس السيسي:" سنبدأ حملة التطعيم بـ لقاح كورونا غدا الأحد لـ الأطقم الطبية".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.