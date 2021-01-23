الصحة تعلن عن 34 مركزا للتطعيم بـ لقاح كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 34 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الوزارة، ان المراكز تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة، توقيعه على إقرار بالحقن لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، وذلك بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.





و أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا.





واوضحت ان التسجيل من خلال الرابط التالي:-





https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration





وجاءت اسماء الــ 34 مركزا لتلقي اللقاح كالتالي:-





القاهره:-





مركز طب النزهة





مركز طب القطامية





مركز الزهور بالأسمرات





الجيزة:-





فاكسيرا





مركز صحة ميت عقبه





المركز المتميز بالاخصاص





القليوبيه:-





مستشفى معهد ناصر





مستشفى كفر شكر





الإسكندرية:-





مركز الافريقي لصحة المرأة





مركز سموحة لصحة الأسره





الاسماعيليه:-





مجمع الإسماعيلية





بورسعيد:-





مستشفى النصر





جنوب سيناء:-





مستشفى شرم الشيخ الدولى





شمال سيناء؛-





مستشفى العريش العام





المنوفيه:-





مستشفى منوف العام





الغربية:-





معهد كبد المحله





كفر الشيخ:-





مستشفى قلين الجديدة





مرسي مطروح:-





مستشفى القلب بمجمع المستشفيات





البحيرة:-





معهد الطب القومی بدمنهور





مستشفى دنشال التعليمي





دمياط:-





مركز القلب والجهاز الهضمى





الدقهليه:-





مستشفى منصورة الدولي





الفيوم:-





المركز الطبي بيكمان فارس





بني سويف:-





مستشفي بني سويف التخصصی





السويس:-





وحدة طب أسرة مبارك





المنيا:-





مستشفى سمالوط النموذجي





اسيوط:-





مستشفى الايمان العام





سوهاج:-





مركز القلب والجهاز الهضمي





الشرقيه:-





مستشفى الأحرار بالزقازيق





قنا:-





مستشفى قفط التعليمي





الأقصر:-





مستشفى حميات الأقصر





اسوان:-





مستشفى حميات أسوان





البحر الاحمر:-





وحدة صحة الأسرة بالأحياء





الوادي الجديد:-





مستشفى الخارجة العام



