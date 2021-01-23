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وزير النقل: نستهدف إنشاء 5 آلاف كم خطوط جديدة للسكك الحديدية

السبت 23/يناير/2021 - 09:00 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، إنه يجري العمل على تطوير خطوط السكك الحديد من أجل تخفيف نسب الإشغال والتي تتخطى الـ 200% في بعض الخطوط.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نعمل على تطوير الورش الخاصة بالسكك الحديد ونحتاج إلى إنشاء 5 آلاف كم خطوط جديدة بالسكك الحديدية".

وتابع كامل الوزير: "العالم يسير في اتجاه خطوط الجر الكهربائي والقطارات السريعة الكهربائية  للحفاظ على البيئة ونقل عدد أكبر من الركاب ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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