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برلمان

عيد حماد: رجال الشرطة بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن

السبت 23/يناير/2021 - 09:50 م
النائب عيد حماد عضو
النائب عيد حماد عضو مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
هنأ النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية ورجالات الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم، قائلا "عيد للأمن والاستقرار والانضباط في الوطن".

وأشار حماد خلال تصريحات له اليوم، إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن رجالات الشرطة بذلوا الغالي والنفيس وقدموا التضحيات من أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن.

وأضاف نائب حلوان أن الغارة الإرهابية على الوطن، طوال الـ10 سنوات الماضية، أوضحت أنه كان هناك استهداف للوطن، واستهداف لرجالات الأمن انطلاقا من دورهم المشهود، موضحا أن الفوضى تعني الدمار والخراب، ولذلك كان الاستهداف لأبطال الداخلية.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض والحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر.

وشدد حماد على ان السنوات الماضية، واجهوا بصدورهم العارية موجات من المؤامرة الارهابية والمأجورين ضد البلد، والحمد لله استطاع رجال الشرطة البواسل الدفاع عن الوطن بكل بطولة وقوة.
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