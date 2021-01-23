أول القصيدة كفر.. حكاية مثل أصله مصري

«أول القصيدة كفر» مثل مصرى يقوله جميع أفراد الشعب بمختلف، طبقاته، بل أيضا بعض الدول والمجتمعات العربية، يتم قول المثل، فعندما يبدأ شخص ما كلامه بشيء غير منطقى؛ يرد عليه الاخر معترضا، ويقول له: "أول القصيدة كفر".





ونستعرض لكم فى "صدى البلد" ، حكاية هذا المثل الشعبي ، والذي انطلق من على أرض مصر، ففي عصر الدولة الفاطمية بمصر ، فى زمن حكم المعز لدين الله الفاطمي ، وعندما وطأت قدمه أرض مصر ، قال له الشاعر الاندلسي ابن هانئ الأندلسي ، مدحآ له لينال عطاية:





ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ

فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ

وكأنّما أنتَ النبيُّ محمّدٌ

وكأنّما أنصاركَ الانصارُ

أمُعِزَّ دينِ الله إنّ زمانَنا

بكَ فيه بأوٌ جلَّ واستكبار

ها إنّ مِصرَ غداة َ صرْتَ قَطينَها

أحرى لتحسدها بك الأقطار







