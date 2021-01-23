الشوط الأول.. أستون فيلا يتقدم على نيوكاسل بثنائية في البريميرليج

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وتقام المواجهة المؤجلة من الأسبوع 11 من البريميرليج، بين الفريقين على ملعب فيلا بارك ، ونجح أولي ويتكينز في تسجيل هدف التقدم لأستون فيلا عند الدقيقة 13 من زمن اللقاء، ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني للفيلانز عند الدقيقة 42.





وعاد محمود حسن تريزيجيه ، للتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا ، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.





فيما يجلس أيضا أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانز. وبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: تارجت – مينجز – كونسا – كاش خط الوسط: ناكامبا – دوجلاس لويز – جاك جريليتش – باركلي - تراوري خط الهجوم: ويتكينز

تفوق أستون فيلا، على نيوكاسل، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقينمساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.