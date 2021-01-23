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رياضة

الشوط الأول.. أستون فيلا يتقدم على نيوكاسل بثنائية في البريميرليج

السبت 23/يناير/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تفوق أستون فيلا، على نيوكاسل، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقام المواجهة المؤجلة من الأسبوع 11 من البريميرليج، بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، ونجح أولي ويتكينز في تسجيل هدف التقدم لأستون فيلا عند الدقيقة 13 من زمن اللقاء، ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني للفيلانز عند الدقيقة 42. 

وعاد محمود حسن تريزيجيه، للتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا. 

فيما يجلس أيضا أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانز. وبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: تارجت – مينجز – كونسا – كاش خط الوسط: ناكامبا – دوجلاس لويز – جاك جريليتش – باركلي - تراوري خط الهجوم: ويتكينز
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