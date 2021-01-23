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رياضة

مونديال اليد.. الدنمارك يفوز على اليابان ويتأهل لدور الـ8

السبت 23/يناير/2021 - 11:09 م
الدنمارك يفوز على
الدنمارك يفوز على اليابان
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حسام الحارتي
انتهت مباراة الدنمارك واليابان في اطار منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بتقدم المنتخب الدنماركي بنتيجة27/34 . 

افتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة الثانية ليتعادل المنتخب الدنماركي في الدقيقة ذاتها ثم تتقدم ويسير اللقاء على وتيرة واحدة هدف لهدف حتى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء حين يتقدم المنتخب الدنماركي بفارق هدفين 4/6 ، ويواصل التقدم بفضل تألق حارسه نيكلاس لاندين ، لكن المنتخب الياباني يستطيع بسرعته و بفكر مدربه الايسلندي داجور سيجوردسون  في مجاراة المنتخب الدنماركي الذي يطلب مدربه نيكولاي ياكوبسن وقت مستقطع في الدقيقة 18 لمحاولة افاقة لاعبيه وتوسيع الفارق ومحاولة منع لاعبي اليانان من التسجيل ، وبالفعل يغير المنتخب الدنماركي طريقة دفاعه لكن دون جدوى  ، يستمر المنتخب الياباني في مجاراة المنتخب الدنماركي حتى ينتهي الشوط الأول بفارق هدفين.

بدأ الشوط الثاني بنفس وتيرة الشوط الأول ، وفِي الدقيقة 34 من عمر اللقاء يفقد المنتخب الدنماركي لاعب الدائرة سيمون هاند يانسن الذي يستبعد نهائيًا ببطاقة حمراء لتدخله بعنف على لاعب اليابان ، هذا الاستبعاد الذي يجعل اليابان تقلص الفارق من أربع اهداف لهدفين لتصبح النتيجة 22/24 ، ولكن تألق نيكلاس لاندين حارس مرمى الدنمارك وكذا شقيقه الجناح الايسر ماجنوم لاندين فالاول يتصدى والثاني يسدد ليعود الفارق لستة اهداف مرة اخرى في الدقيقة48  لتصبح النتيجة 22/28 .ويأخذ سيجوردسون المدير الفني لليابان وقت مستقطع يتقلص بعده الفارق لاربعة اهداف 24/28 ، وبعد وقت مستقطع للدنمارك يعود الفارق لستة اهداف 25/31، حتى ينتهي اللقاء بفارق 7 اهداف .

 اقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة  ، و ادارها تحكيميًا الطاقم المقدوني جيورجي ناتشيفسكي وسلافي نيكولوف. 

وغاب عن اللقاء ميكيل هانسن الذي اراد نيكولاي ياكوبسن المدير الفني للدنمارك اراحته للقاءات القادمة.

وأضبح ترتيب المجموعة الثانية بالدور الرئيسي  كالتالي الدنمارك 8 نقاط  ، الارجنتين 6 نقاط   ، كرواتيا 5 نقاط ، قطر 4 نقاط ، اليابان نقطة واحدة  والبحرين بدون نقاط .

فيما حصل إيميل جاكوبسون لاعب المنتخب الدنماركي على لقب رجل المباراة.
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