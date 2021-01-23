بهذا الشرط .. التعليم العالي: الامتحانات في موعدها





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الدكتور خالد عبد العزيز وزير التعليم العالى وجه بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم.





وقال حسام عبد الغفار، أن الأمر مرتبط فى الأول والأخير بوضع انتشار فيروس كورونا، معقبا:" آخر أسبوع الوضع بدأ فى التحسن وإذا استمر الوضع كما هو عليه ستعقد الامتحانات فى موعدها".





ولفت، إلى أن الامتحانات سيكون جزء منها إلكترونيا وجزء منها بالحضور.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وعلق طلاب الجامعات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات، قائلين: "يلا بقى يا حلوين.. اللى لابس كمامه يقلعها بالذوق"، وكتب آخر "خلاص هنستنى لأول فبراير وامرنا إلي الله".

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى علي قرارات الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات، حيث نشر محمد شعبان قائلا: "المفروض نذاكر منستنااش شهر ونتغفل ".

بينما كتبت هبه عبد الرحمن، قائلا: "أنا بقول تاخدوا دفعه 2020 نموذج في إنهم عشمونا انهم هيلغولنا الامتحانات ، وامتحنا بردو ، فبلاش تتعشموا عشان بالله ، هتمتحنوا ، ومش هيدمجوا الترمين مع بعض ، ومفيش أبحاث بردو، ويلا روحوا ذاكروا ",

أما مشعال شحاته، فكتب: "يعني نستني للشهر الجاي منذاكرش؟".

فيما قال احمد صابر: " طب ايه.. الواحد يستني لحد شهر 2 عشان نشوف هيقولوا ايه بقي.. سيب يا ابني سيزون الافلام والمسلسلات عشان لسه مش متأكدين".

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن من أهم قرارات اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، عقد الامتحانات بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسى.