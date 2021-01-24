رضا عبد العال عن باتشيكو وموسيماني: ضعيفان ويتخذان الأهلي والزمالك سبوبة

انتقد رضا عبد العال المدير الفني لفريق نادي طنطا ، مدرب الزمالك جايمي باتشيكو، بعد تعادل الفارس الأبيض مع أسوان، مؤكدًا أن البرتغالي كان نائمًا خلال اللقاء.





وقال عبد العال خلال تصريحاته على فضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "جايمي باتشيكو كان يعلم أنه سيواجه فريقا يدافع بـ 11 لاعبا، ومع ذلك أجرى التغييرات في آخر المباراة، لقد كان نائمًا".





وأضاف: بعد ذلك استبدل حازم إمام الذي كان يصنع العرضيات، وكان من المفترض أن يدفع بمهاجم آخر، قلت قبل ذلك أن الثنائي باتشيكو وبيتسو موسيماني قادمان ليتعاملان على أنها سبوبة، البرتغالي ضعيف فنيًا وأنا قلت أنه مثل حسونة الفطاطري.





وعلّق عبد العال على أداء بعض اللاعبين قائلًا:" أحمد سيد زيزو يلعب لنفسه ولا يلعب للفريق، وأشرف بن شرقي المدرب قضى عليه بعد خروجه المباراة الماضية، ودكة الزمالك ضعيفة، والله يكون في عون جماهير الأبيض".





وتابع: "من الممكن أن يكون الزمالك قد تعرض للظلم في ركلة الجزاء التي طالب بها إمام عاشور، وكان يجب على الحكم أن يتأكد من خلال عودته للتقنية، مثلما ذهب للتأكد في الهدف الملغي".



