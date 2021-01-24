بقالي التموين: 15 مليون مولود يحتاجون الدعم.. فيديو

قال ماجد نادي المتحدث الرسمي لنقابة بقالي التموين إن آخر أفراد تم إضافتهم الى السلع التموينية مواليد 2005 وهناك أكثر من 15 مليون مولود منذ عام 2005 حتى 2021 يحتاجون إلى الدعم .





وأضاف نادي خلال مداخلة هاتفية فيي برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى: حذف الاشخاص من السلع التموينية يعني حذفهم من الحصول على السلع وليس الخبز وهذا بسبب وجود سيارة او فاتورة كهرباء أو تليفون محمول علي اسم صاحب البطاقة .



