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أخبار العالم

مقتل بحار على متن السفينة التركية المخطوفة في خليج غينيا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:41 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت بوابة الأمن البحري العالمية "درياد" إن قراصنة هاجموا سفينة شحن ترفع علم ليبيريا، في خليج غينيا ، وخطفوا 15 بحارًا.

وبحسب "سبوتنيك"، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي على بعد حوالي 98 ميلا بحريا شمال غرب ساو تومي. وخطف خمسة عشر بحارا وقتل اخر، ولا يزال عدد المهاجمين غير معروف.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن البحارة المخطوفين هم مواطنون أتراك، في حين أن البحار المقتول أذربيجاني.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع قبطان السفينة فرقان يارين.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة التركية، فقد أُبلغ أردوغان أن السفينة كانت تبحر باتجاه الجابون وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم نجوا من الهجوم. وأمر الرئيس التركي باتخاذ إجراءات لإنقاذ الطاقم.

ووفقا لـ"درياد"، كانت السفية من طراز  M / V Mozart تمر من لاجوس، نيجيريا إلى كيب تاون، جنوب أفريقيا، عندما وقع الهجوم.
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