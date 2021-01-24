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أخبار البلد

الصحة تعلن إرشادات للحد من انتقال فيروس كورونا بين الموظفين

الأحد 24/يناير/2021 - 03:41 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إن إرشادات لأصحاب العمل للحد من انتقال العدوى من فيروس كورونا بين الموظفين.

وأوضحت الوزارة الإرشادات كالتالي:-

تشجيع العاملين أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة وكبار السن والحوامل على العمل من المنزل.

وضع سياسات وإجراءات العزل الأشخاص الذين لديهم أعراض على الفور، غرفة منفصلة أو حاجز مؤقت.

ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة بالغرف لضمان التهوية السليمة في الأماكن المغلقة.

تشجيع الاجتماعات الافتراضية والعمل على منع التجمعات بالأماكن المغلقة

التواصل الدائم مع وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن 105 في حالات الاشتباه.

إعادة توزيع المكاتب لتوفير مساحات بين الموظفين.

حفظ المسافات الشخصية بين زملاء العمل.

التناوب بين الموظفين في العمل.
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