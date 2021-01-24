غرامة 100 مليون يورو على فولكس فاجن بسبب الانبعاثات

من المفترض أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامة على مجموعة فولكس فاجن تقدر بـ 100 مليون يورو، بسبب عدم التزامها بحدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لسيارات الركاب في عام 2020 .
ولكن تمكنت المجموعة الالمانية من خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي بحوالي 20 % إلى 99.8 جم/كلم/ ولكن لسوء الحظ لم يكن كافيا ، وهذا يزيد عن الهدف المقصود بمقدار 0.5 ،ولكن فولكس فاجن تتوقع أن يؤدي إلى خفض الغرامة بشكل كبير حسب رويترز .
وأكد الرئيس التنفيذي هربرت ديس في بيان رسمي، أن الشركة تجاوزت الهدف بفارق ضئيل ، والسبب راجع إلى جائحة فيروس كورونا ،وأضاف الرئيس التنفيذي انه يأمل ان يتم تحقيق ذلك في 2021 ، وذلك نظرا لعدد من الطرازات الكهربائية بالكامل المتزايد ، والتي سيتم طرحها للبيع تحت مظلة فولكس فاجن ،ولكن من المحتمل أن تكون هذه الغرامة المقدرة أكبر لو لم تشارك فولكس فاجن في نظام تجميع الأسطول جنبا إلى جنب مع سايك وفورد .
بينما حقق كل من دايملر وبي إم دبليو أهدافهم الخاصة بثاني أكسيد الكربون بفضل زيادة مبيعات سياراتهم الكهربائية، في حين لم تكن كل الأخبار سيئة لفولكس فاجن.
ولكن تمكنت المجموعة الالمانية من خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي بحوالي 20 % إلى 99.8 جم/كلم/ ولكن لسوء الحظ لم يكن كافيا ، وهذا يزيد عن الهدف المقصود بمقدار 0.5 ،ولكن فولكس فاجن تتوقع أن يؤدي إلى خفض الغرامة بشكل كبير حسب رويترز .
وأكد الرئيس التنفيذي هربرت ديس في بيان رسمي، أن الشركة تجاوزت الهدف بفارق ضئيل ، والسبب راجع إلى جائحة فيروس كورونا ،وأضاف الرئيس التنفيذي انه يأمل ان يتم تحقيق ذلك في 2021 ، وذلك نظرا لعدد من الطرازات الكهربائية بالكامل المتزايد ، والتي سيتم طرحها للبيع تحت مظلة فولكس فاجن ،ولكن من المحتمل أن تكون هذه الغرامة المقدرة أكبر لو لم تشارك فولكس فاجن في نظام تجميع الأسطول جنبا إلى جنب مع سايك وفورد .
بينما حقق كل من دايملر وبي إم دبليو أهدافهم الخاصة بثاني أكسيد الكربون بفضل زيادة مبيعات سياراتهم الكهربائية، في حين لم تكن كل الأخبار سيئة لفولكس فاجن.