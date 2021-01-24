ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز

الأحد 24/يناير/2021 - 08:42 ص
الدورى الممتاز
الدورى الممتاز
Advertisements
يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

مباراة الجونة ووادى دجلة 
عبدالعزيز السيد حكما للساحة يعاونه ثنائي المساعدين السيد حسن ومحمد ابو رحاب وحكما رابعا محمد الجراحي وحكما للفيديو ومحمود ناصف ومساعده صبرى إبراهيم.

مباراة إنبي والبنك الأهلي أحمد جمال حكما للساحة ويساعده الثنائى خالد حسام وكريم يونس وحكما رابعا عبدالله عكاشة وحكما للفيديو محمد إبراهيم قنديل ومساعده عاطف حسين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضربة البداية.. حكام مباريات الدوري الممتاز اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

فرمان من الجبلاية.. إلغاء وقت الراحة في مباريات الدوري الممتاز

البنا للقاء المحلة والجيش.. حكام مباريات الجمعة بالدوري الممتاز

حكام اليوم.. محمد سلامة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

الإسماعيلى يفاوض عمرو الحلواني لاعب أسوان

أستاذ كبد: الشاي والبصل الأخضر والتفاح أفضل وقاية من فيروس كورونا

أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة

خالد عبد الغفار: أتوقع انكسار موجة كورونا في هذا التوقيت .. فيديو

حازم هاني مدافع المنصورة يعلن انضمامه إلى الأهلي

من اليوم ولمدة 3 أشهر.. لا تهاون مع مخالفي قانون الطوارئ .. اعرف العقوبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور