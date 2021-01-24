الإمارات تفتتح مركزا لغسيل الكلى في أرض الصومال

افتتح وفد من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مركزًا لغسيل الكلى في مدينة هرجيسا بجمهورية أرض الصومال، وذلك لتقديم خدماته لأكثر من 30 مريضًا في اليوم الواحد.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس المؤسسة.





وحسب الصحيفة، يأتي افتتاح مركز الكلى في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تقدمها للأشقاء في جمهورية أرض الصومال وتنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية ولا سيما ما يعانيه القطاع الصحي في أرض الصومال من صعاب.





وتم إنشاء مركز الكلى على مساحة 820 مترًا مربعًا، حيث يتكون المبنى الرئيس من كتلتين مستطيلتي الشكل متصلتين معًا بمساحة إجمالية 302 متر مربع بحيث تضم الكتلة الأولى كبيرة المساحة 10 غرف خاصة بغسيل الكلى، بالإضافة إلى غرفة عزل واحدة مع خدمات مخصصة للمرضى وأخرى خاصة بالمعدات الطبية.





بينما تحتوي الكتلة الثانية على بنك دم واستراحة للأطباء وغرفة تشخيص مرضى، وتضم وحدة غسيل الكلى الجديدة أجهزة مصنعة من قبل شركة (فريسينيوس ميديكل كير) الألمانية والتي تعد من أفضل وأحدث أجهزة الغسيل الكلوي.