اليوم.. 8 مباريات في مونديال العالم لكرة اليد

تنطلق اليوم، الأحد، مباريات مونديال بطولة العالم لكرة اليد النسخة 27، لليوم الثاني عشر على التوالي.









وتقام 8 لقاءات هامة في مونديال اليد، تبدأ بمواجهات الجزائر وسويسرا، في الساعة 4.30 عصرا بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، والمغرب وتشيلي في الساعة 4.30 م عصرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصر وسلوفينيا في الساعة 7 مساء بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وبيلاروسيا مع مقدونيا الشمالية عند الساعة 7 مساء (صالة استاد القاهرة)، وكوريا الجنوبية أمام النمسا في الساعة 7 مساء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآيسلندا مع النرويج في الساعة 7 مساء ( صالة استاد القاهرة)، والبرتغال وفرنسا في الساعة 9.30 مساء بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وروسيا مع السويد عند الساعة 9.30 مساء بالعاصمة الإدارية الجديدة.







