الصحف الكويتية اليوم: بدء توزيع لقاح كورونا سينوفارم.. السعودية: لا سلام مع الاحتلال إلا بإقامة دولة فلسطينية.. وتحذير سوداني لـ إثيوبيا شأن سد النهضة

الكويت.. قرار خفض القادمين يلغي 60 ألف حجز

مصر: 680 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و49 وفاة

لبنان: سجال ميشال عون - سعد الحريري يهدد مبادرة الراعي

بايدن يلجأ لقانون «الإنتاج الدفاعي» لمواجهة كورونا

بريطانيا تعتزم فرض حجر صحي على القادمين من دول معرضة لخطر «كورونا»

الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام أساليب عنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين لـ«نافالني»









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، خروج 573 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة.





وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 49 حالة جديدة.





كما أشارت الصحيفة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء توزيع لقاح كورونا الصيني سينوفارم على الفئات الأولى، وذلك اعتبارا من اليوم، الأحد.





وأضاف الرئيس، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع.





محليا، أفادت صحيفة "الجريدة" بإعلان وزارة الصحة الكويتية أمس، السبت، بتسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160901 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.





وأكدت مصادر صحية مطلعة، في تصريح خاص لـ«الأنباء»، تطعيم كل من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى بما في ذلك موعد جرعتهم الثانية بتطعيم ««فايزر»، علاوة على ذلك من ينتظرون مواعيد الجرعة الثانية.





وتوقعت المصادر أن المواعيد المستقبلية القريبة لمن لم تصل لأصحابها رسائل سيكون تطعيمهم أيضا بلقاح «فايزر»، حيث ستصل الدفعة الرابعة في القريب العاجل.





وقالت صحيفة "القبس" إن قرار تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي، بحيث لا تزيد على 35 راكبًا على متن كل رحلة اعتبارًا من اليوم، الأحد، أشعل أسعار تذاكر السفر، التي ارتفعت بشكل جنوني، ليبلغ سعر الواحدة ألف دينار لمحطات قريبة، فضلًا عن إلغاء بعض شركات الطيران لرحلاتها المجدولة لانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري، ما أدى إلى إلغاء نحو 60 ألف حجز سفر.





في سياق متصل، نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مسئولة قولها إن قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم، الأحد، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، يشترط «كوتا» محددة للدخول من كل دولة بحيث لا يزيد في الإجمالي على 1000 راكب يوميا، مشيرة إلى أنه تم تحديد السعة التشغيلية لعدد الركاب على كل رحلة طيران قادمة من الإمارات بوصول 84 راكبا و63 من تركيا و42 من السعودية والأردن ومسقط و35 راكبا من البحرين والدوحة، وذلك لجميع الجنسيات سواء من المواطنين أو الوافدين.





وذكرت المصادر أن وزارة الصحة قررت سحب فحص وشهادة PCR وطلبت من كل شركات الطيران التعاقد مع مراكز طبية أهلية لتنفيذ الفحوصات لكل القادمين.





عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الوطن" إعادة تأكيد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على موقف بلاده تجاه السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تطبيق بنود مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية.





وقال بن فرحان في مقابلة مع قناة العربية السعودية حول موعد توقيع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل: "هذا الموعد مرهون بتحقيق سلام وتحقيق الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية حسب مبادرة السلام العربية".





وعلق وزير الخارجية السعودي على توصل عدد من الدول العربية لاتفاقيات تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل قائلا: "نأمل أن يكون لها أثر إيجابي وهذا قرار سيادي في النهاية لتلك الدول".





وذكرت صحيفة "الجريدة" أن الخلاف انفجر مرة جديدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فيما كان الوسطاء يتحركون على خط ترطيب العلاقة بين المعنيين الأساسيين بعملية تأليف الحكومة مما يعني أن "التشكيل" دخل مرحلة جمود جديدة وسط الانقسام العمودي والتباعد الشخصي والسياسي بين قصر بعبدا و"بيت الوسط".





وأوضحت صحيفة "القبس" ما أشارت إليه الحكومة السودانية بأن الخرطوم لديها الوسائل التي تستطيع الرد بها على إثيوبيا في حال فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة.





ونقلت صحيفة «السوداني» عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح، قوله إن «السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة». وأكد صالح أن «السودان لديه الوسائل التي يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع».





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت مراجعة لقرار تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية السبت.





وقال المتحدث: "مثلما قال وزير الخارجية المُعين بلينكين، لقد بدأت وزارة الخارجية مراجعة لتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية"، وتابع قائلا: "لن نناقش الأمر علنا أو نعلق على الشؤون الداخلية المتعلقة بالمراجعة، لكن، نظرا لحدوث كارثة إنسانية في اليمن نحن بأسرع ما يمكن على إجراء مراجعة واتخاذ قرار"، حسب قوله.





وقالت صحيفة "الجريدة" إنه رغم نفي الحكومة الإيرانية المتكرر لوجود اتصالات بينها وبين فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد مصدر في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، لـ «الجريدة»، أن الاتصالات حدثت ولا تزال مستمرة، لكنه شدد على أنها «غير رسمية».





وعزا المصدر، الذي يشرف عمليًا على التواصل مع فريق بايدن، إصرار طهران على النفي إلى توصية من الفريق، الذي طلب من الإيرانيين عدم الكشف عن الاتصالات قبل تولي الرئيس السلطة فعليًا وتمرير كل التعينيات بإدارته في مجلس الشيوخ، حتى لا تؤثر هذه المفاوضات الاستكشافية بأي طريقة على الوضع السياسي في واشنطن أو تعرقل تعيين بعض المرشحين لمناصب حساسة.





دوليا، قالت صحيفة "الأنباء" إنه سعيا منه لوقف جائحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بأحد أهم وعوده الانتخابية، يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستخدام قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، لتعزيز نشر اللقاحات على نطاق واسع في البلاد، ويستند بايدن في خطته الى قانون الإنتاج الدفاعي، الذي سيستخدمه لتعزيز إنتاج المعدات والمواد اللازمة لتصنيع جرعات أكثر من اللقاح، وفقا لما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».





ويشمل القانون تعزيز إنتاج الإمدادات المرتبطة باللقاح، كالحقن المخصصة والتي يفترض أن يتم تصميمها بشكل يتناسب وكمية جرعة اللقاح.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإفصاح عن خططه المستقبلية، في أول حوار صحافي أجري معه بعد مغادرته البيت الأبيض.





وفي ناديه الفاخر للغولف في فلوريدا التي أصبحت مقره الجديد، قال ترامب: «سنفعل شيئا ما، ولكن ليس الآن».





وأوضحت صحيفة "الجريدة" تنديد الولايات المتحدة السبت بلجوء موسكو إلى "أساليب عنيفة" بحق عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء روسيا طالبوا بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام أساليب عنيفة ضد المتظاهرين والصحافيين نهاية هذا الأسبوع في مدن في مختلف أنحاء روسيا".





واعتقل أكثر من 2500 متظاهر السبت وفق منظمة "او في دي انفو" المتخصصة.





وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن صحيفة تلغراف أن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية في إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.





وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.





في السياق ذاته، نقلت صحيفة "الراي" عن صحيفة "ديلي ميل"، أمس السبت، قولها إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 على البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.





وقالت الصحيفة إنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب أفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.



