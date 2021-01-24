الشرقية تزف بشرى للأهالي في التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المبادرات الرئاسية قامت بعمل طفرة في جميع المجالات وليس فقط بما يتعلق بتطوير القرى، وإنما في مجال الصحة والتعليم وفرص العمل وغيرها من المجالات، معقبا: "هو ده الانجاز، وهي ديه خطط الدولة السريعة للتأثير السريع".





وتابع محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المحافظة كان لديها خطة من 2018 لرفع مستوى التعليم بالمحافظة، وتم حصر عدد الفصول التي تحتاجها في عدد من المراكز، منها 4400 فصل دراسي في مركز الحسينية، لإنهاء الكثافات داخل الفصول، وتم الانتهاء من أكثر من 55% من تلك الفصول، الي جانب انشاء مدارس في مناطق مختلفة، منوها أنه في عدد من المدارس كان يصل عدد الطلاب 90 طالبا في الفصل الواحد، وخطة المحافظة ترتقب لتقليل هذه الأعداد لتكون من 25 الي 35 طالبا فقط داخل الفصل الواحد.





واوضح أنه تم اختيار 41 قرية و710 توابع من كفور وعزب من مركز الحسينية ضمن تطوير القري بمبادرة حياة كريمة، لتأهليهم بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي، ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التي تضمن حياة كريمة لاهالينا في القري، بإجمالي تكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه، "ديه نقلة كبيرة جدا في مركز الحسينية".





واضاف انه من ضمن المبادرات التي تعني بها المحافظة، هي تطوير وتجميل بعض من الكفور العشوائية، والتي كان لا يتراوح عرض الشارع بها لـ 2 او 3 أمتار فقط، الي جانب مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى للحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية وايجاد فرص عمل للشباب.



