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الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الأسماك

الأحد 24/يناير/2021 - 11:17 ص
أسماك
أسماك
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن عمليات حصر رؤوس الماشية نتج عنه تحديد احتياجات الدولة المصرية من الإنتاج المحلى. 

وأكد  "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من الأسماك بما لديها من بحيرات وخبرات، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا مقارنة بالدول الأخرى نظرا لتوافر المنتجات والسلع والتوازن فى أسعار السلع.

وأشار إلى مصر تكتفى ذاتيا من اللحوم الحمراء بنسبة 52% وذلك بتكاتف جميع العاملين فى الدولة والمنتجين والمزارعين الناتج عن اهتمام الدولة المصرية بالثروة الحيوانية . 

وتابع أن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان مهم للغاية خاصة للمنافذ التسويقية وإدراجهم ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة .
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