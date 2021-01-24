بلاغ حريق يكشف عن واقعة سرقة سيارة بالتجمع الأول

قادت المصادفة رجال الأمن بالقاهرة للكشف عن سيارة مسروقة أثناء فحصهم بلاغ حريق شب بها، وتم ضبط قائدها الذى كان لاذ بالهرب بعد احتراقها واعترف بسرقتها.





تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بنشوب حريق بسيارة أسفل أحد الكباري بدائرة القسم.





على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكي أدى إلى احتراق السيارة بالكامل "دون حدوث إصابات" ، ويرجح أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي .





كما تبين تخلى قائد السيارة عنها، بالفحص تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين أن السيارة كانت بحيازته أثناء نشوب الحريق بها، تم استهدافه وضبطه .





واعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" عقب استقلالها صحبة مالكها بدعوى توصيله لإحدى المناطق بمركز شرطة جمصة، وأثناء ذلك طلب من مالك السيارة التوقف والنزول بصحبته لشراء بعض المستلزمات إلا أنه تمكن من مغافلته والاستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار .



