كشف ملابسات ما نُشر على "فيس بوك” بتواجد طفلة مختطفة صحبة سيدة بأحد القطارات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن صورتين لسيدة وبصحبتها طفلة صغيرة داخل أحد القطارات المتجه من (بورسعيد / طنطا) والإدعاء بأن الطفلة مختطفة وأنه جار تسليمها لقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية .





تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد السيدة المعنية وتبين أنها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبإستدعائها حضرت وبصحبتها الطفلة وكلٍ من (والد الطفلة ، ووالدتها ، وجدها لوالدها – مقيمين بذات العنوان) وبسؤال السيدة أقرت بأن الطفلة حفيدة زوجها ومقيمة برفقتها بذات العنوان وأنها كانت بصحبتها فى طريق العودة من بورسعيد إلى الإسماعيلية عقب زيارة أحد أقاربها ، وقد أيد الباقون ذلك.





تم تحديد القائم بنشر الخبر (موظف – مقيم بالإسماعيلية) وبالتواصل معه أفاد بنشره الخبر على صفحته الشخصية لإشتباهه فى عدم وجود صلة قرابة للطفلة بالسيدة المصاحبة لها .



