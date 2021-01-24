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رياضة

جارسيا يحاضر منتخب مصر بالفيديو قبل مواجهة سلوفينيا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:20 م
جارسيا مدرب منتخب
جارسيا مدرب منتخب مصر
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القسم الرياضي
يقدم باروندو جارسيا، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، للاعبين محاضرة بالفيديو بعد قليل، لشرح النقاط المقرر التركيز عليها في مواجهة سلوفينيا، والتي تقام بصالة ستاد القاهرة في السابعة من مساء اليوم، الأحد، في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد التي تستمر حتى 31 يناير الجاري.


ومن المقرر أن يتحرك اللاعبون إلى ستاد القاهرة في الرابعة، وأربعين دقيقة من مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة سلوفينيا، والذين يأمل الفراعنة الفوز عليهم للصعود إلى دور ربع النهائي من المونديال.


وتقام اليوم عدة مباريات في نفس مجموعة مصر، حيث يلتقى السويد مع الاتحاد الروسي، ومقدونيا مع بيلاروسيا، بينما يلتقى الجزائر مع سويسرا، والبرتغال مع فرنسا، وآيسلندا مع النرويج، والمغرب مع تشيلي، والنمسا مع كوريا الجنوبية.
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