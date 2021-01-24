جارسيا يحاضر منتخب مصر بالفيديو قبل مواجهة سلوفينيا

يقدم باروندو جارسيا، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، للاعبين محاضرة بالفيديو بعد قليل، لشرح النقاط المقرر التركيز عليها في مواجهة سلوفينيا، والتي تقام بصالة ستاد القاهرة في السابعة من مساء اليوم، الأحد، في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد التي تستمر حتى 31 يناير الجاري.









ومن المقرر أن يتحرك اللاعبون إلى ستاد القاهرة في الرابعة، وأربعين دقيقة من مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة سلوفينيا، والذين يأمل الفراعنة الفوز عليهم للصعود إلى دور ربع النهائي من المونديال.







