أشرف قاسم: نطالب اتحاد الكرة بالعدالة التحكيمية





وقال أشرف قاسم خلال تصريحات إذاعية:" الزمالك قدم أداء جيدا أمام أسوان، لكن التوفيق غاب عنا في مباراة أمس".





وأضاف قاسم:" التعادل أو الهزيمة أمر طبيعي في كرة القدم، لكن هل ما حدث أمام أسوان كان طبيعيا".





وتابع:"كل فريق الدوري المصري تشكو من التحكيم، في السنوات الماضية كان الحكم يبرر أخطاءه بأن القرار يتخذ في ثانية، لكن الآن يمكن أن يشاهد الحالة أكثر من مرة من خلال تقنية الفيديو لاتخاذ القرار الصحيح".





واستطرد:" ندعم اتحاد الكرة ولجنة التحكيم لكن لا تظلمونا".





وواصل:" نطالب اتحاد الكرة بالعدالة التحكيمية لجميع الفريق وليس الزمالك فقط".





وتعادل فريق الزمالك سلبيا مع نادى أسوان فى المباراة التى أقيمت، أمس، السبت، على ملعب استاد بتروسبورت فى اطار منافسات الدورى الممتاز.



وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا، أمس، السبت، تعقيبا على الحالات التحكيمية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقال الزمالك في بيانه: "تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".





وأضاف: "وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو في ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

وتابع: "كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التي ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

وأتم: "تشدد إدارة النادي على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره"













وجه أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك رسالة إلى اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية.