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أخبار العالم

مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تركية وخطف 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا

الأحد 24/يناير/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
قتل مسلحون أحد أفراد طاقم سفينة شحن تابعة لشركة تركية وخطفوا 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا.

وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد، أن 19 بحارًا كانوا على متن السفينة "موتزارت"، التي ترفع العلم الليبيري، لكنها تابعة لشركة تركية عند وقوع الهجوم.. مضيفا أن المسلحين قتلوا أذربيجانيا من أفراد الطاقم وخطفوا 15 آخرين.

وأوضح الراديو أنه بعد رحيل المسلحين، تمكن ثلاثة من أفراد الطاقم من مواصلة الطريق بالسفينة إلى ميناء "بورت-جانتيل" في الجابون.

يذكر أن الهجوم وقع بينما كانت السفينة متوجهة من "لاجوس" العاصمة الاقتصادية لنيجيريا إلى مدينة "كيبتاون" في جنوب أفريقيا في مضيق غينيا على بعد 100 ميل من مدينة "سان-تومي".
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