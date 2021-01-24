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شاهد.. أولى اللقطات من داخل مركز التطعيم بلقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:32 م
اول لقطات مِن داخل
اول لقطات مِن داخل مركز التطعيم بلقاح كورونا
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "تن"، أولى اللقطات من داخل مركز التطعيم بلقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل، وبدأت وزارة الصحة اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، من مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، حيث تكون الأولوية للطواقم الطبية. 

وتزامنت حملة وزارة الصحة مع بدء دول العالم حملاتها لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، وسط تأكيدات بأن التطعيم لأول مرة أمر ضروري لتحقيق مناعة القطيع، ومن أجل استدامة ذلك سيحتاج المواطنون التطعيم بانتظام. 

نصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بعدم الحصول على لقاح COVID-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس الوقت، موضحًا أنه يجب إعطاء لقاحات كورونا بمفردها خلال 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على أي لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.

و حذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) المواطنين من تأجيل تلقى الجرعات في موعدها المقرر، والذي سيؤثر على فاعلية اللقاحات من التحصين ضد الفيروس، مقررة أن الفترة الزمنية بين الجرعتين تكون 6 أسابيع.
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