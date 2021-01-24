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برلمان

وزير الري يعرض التحديات على النواب .. ويؤكد: سد النهضة والتغيرات المناخية أبرزها

الأحد 24/يناير/2021 - 02:09 م
د . محمد عبد العاطي
د . محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
بدأ  د . محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري  بيانه أمام البرلمان بعرض التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال عبد العاطى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع سد النهضة الإثيوبي هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث في عاصفة التنين.

وقال وزير الري: "لدينا ثبات في الحصة المائية ونواجه  التعديات على الأراضي الزراعية  مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف".
  
وتابع وزير الري : "نحن من الدول الأكثر كفاءة  في استخدام  المياه وهي الأعلي على مستوى  العالم، مشيرا إلى أننا نعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها وزيادة إنتاجيتها ونعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية ويتم خلطها بمياه عذبة.

وأوضح وزير الري أنه يتم سد العجز في المياه من خلال إستيراد المحاصيل خاصة القمح  قائلا:" نصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه نعتمد على إعادة استخدام المياه".
وزير الري يعرض التحديات على النواب .. ويؤكد: سد النهضة والتغيرات المناخية أبرزها
وزير الري يعرض التحديات على النواب .. ويؤكد: سد النهضة والتغيرات المناخية أبرزها
وزير الري يعرض التحديات على النواب .. ويؤكد: سد النهضة والتغيرات المناخية أبرزها
وزير الري يعرض التحديات على النواب .. ويؤكد: سد النهضة والتغيرات المناخية أبرزها
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