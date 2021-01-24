رئيس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة





كما أحال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية الي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.





كما أحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكي من أكثر من 60 نائبا بشأن قانون الإدارة المحلية إلى لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم واكثر من 60 نائبا آخرين بشان تعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة.





وأحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكي من أكثر من 60 نائبا آخرين بشأن ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ايمن محسب وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة الي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.





وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن صندوق دعم الفلاح المصري إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي، وأحال مشروع قانون من ذات النائب بشان تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الي لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي.





كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن الاتحاد المصري للمطورين العقارين إلي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والإسكان والشئون الدستورية والتشريعية.

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين إلي اللجان النوعية المتخصصة، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة.