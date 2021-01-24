بالأسماء.. هذه المستشفيات تبدأ التطعيم ضد كورونا غدا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، يعد ثاني مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، موضحة أن اللقاح ضد كورونا مسجل بهيئة الدواء المصرية، وتوجد ثلاثة أنواع أخرى خلال أيام معدودة.









وأضافت أن الأولوية للتلقيح للأطقم الطبية التي تقابل مرضى كورونا، بالصحة أو أي مستشفيات تابعة و"الحكومية والقوات المسلحة والشرطة"، وغدا تستقبل تلك المستشفيات اللقاحات.









وأوضحت أنه سيتم تدشين الحملة القومية لتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، غدا الاثنين، مع التوسع في استقبال شحنات اللقاحات من دول مختلفة الفترة القادمة، مشددة على أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، حتى بعد أخذ اللقاح.









وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، إنّ الوزارة ستبدأ تطعيم المواطنين بعد الانتهاء من الفئات المستحقة، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل عليه والحصول على اللقاح، مشددا على أنّ الوزارة لن تعطي أي مواطن التطعيم، إلا بعد التأكد من توفير جرعتين له، أو التطعيم بشكل عام له.









وأضاف مجاهد، أنّ التطعيم اختياري وليس إجباريا، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تواصلت مع الأطباء لشرح آلية التطعيم، الذي يتمثل في جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، يتم من خلالهم المتابعة من خلال طاقم من الأطباء.









وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن التسجيل على موقع لقاح فيروس كورونا، مفتوح فقط للأطقم الطبية من داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات.









وأكد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إجمالي المسجلين على الموقع أكثر من 18 ألفا.





وقالت مصادر بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إن المستشفى مجهز بحوالي 200 من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى ثلاث غرف مخصصة لتلقي لقاح كورونا مجهزة على أعلى مستوى.









وأكد متلقي اللقاح، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللقاح ثبتت فعاليته ولا داعي للخوف منه، و"اللقاح آمن ولا أشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي وإن شاء تقدر نسيطر عليه".









وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، بتصريحات لـ"صدى البلد"، عن عدد الأطقم الطبية التي طلبت تلقيح 110 حالات من الاطقم الطبية، وفي تزايد، وذلك بناءً على طلبهم.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.









ونشرت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.









وأوضحت الوزارة، أنه يتطلب إجابة الأطقم الطبية عن 14 سؤالا منها: هل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الإسهال)؟ والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟









وقالت إن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسئول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسئول عن التطعيم.









وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم، الأحد، تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.









وأكد مصدر بوزارة الصحة، أن التطعيم سيبدأ بثلاث مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة بمطروح، والعجوزة بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.