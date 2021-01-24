وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن التجارب الإكلينيكية أثبتت أن الفعالية للقاح سينوفارم وصلت لـ 89% في إنتاج الأجسام المضادة، و99% مع الحماية، و100% حماية من الإصابة بفيروس كورونا بأعراض عنيفة أو حادة، معقبة: "يعني الفيروس حتى لو جه لحد هيكون 100% عنده حماية لو واخد اللقاح، والأعراض هتكون بسيطة".





وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر لها لتدشين التطعيم بلقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل، أنها أعلنت رسميا عن بدء تدشين الحملة القومية للقاح فيروس كورونا، والتي ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية كخط الدفاع الأول لمواجهة تلك الجائحة.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك احتياجا عالميا للقاحات، والإنتاج الموجود حتى الآن لا يكفي كل الاحتياجات ولا الفئات، وبالتالي مع حصول مصر على أى شحنات جديدة ستنتقل لتطعيم المزيد من المواطنين وفقا للأولوية.





وأشارت إلى أن مصر بصدد استقبال شحنات جديدة من اللقاح من شركات أخرى من لقاح "سينوفارم"، وبذلك يحدث توسع في شريحة المطعمين، وذلك بعد التأكد من الشحنة بعد فحصها وتحليلها في معامل هيئة الدواء، مطمئنة الشعب المصري كله.



