هل هناك جدول زمني لحصول المواطنين على اللقاحات؟ وزيرة الصحة ترد بقوة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ردا على سؤال أحد الصحفيين، والذي كان يتعلق بالفترة المحددة أو الجدول الزمني لحصول المواطنين العاديين على اللقاح: "إنه فيما يخص تحديد مواعيد معينة، فإن هناك كثيرا من دول العالم المتقدمة أعلنت عن مواعيد محددة ولكن بعد ذلك أعلنت رسميا في أقل من أسبوع عدم قدرتها على الإيفاء بتطيعم كل مواطنيها أو الالتزام بالمواعيد، وذلك بسبب أن الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع اللقاحات هي شركات محدودة".









وأضافت أنه مهما كانت لدى الشركات قدرة على الإنتاج لا تستطيع الإيفاء بكل التعاقدات والكميات المطلوبة عالميا، مشيرة إلى أن الدولة مسجلة في التحالف الدولي للقاحات والأمصال "الجافي"، وحصلت مصر على وعود رسمية بأنها ستتلقى مزيدا من اللقاحات، وأن هناك إحدى الشركات العالمية التي ستمد الجافي بـ 40 مليون جرعة، وذلك بتصريح من منظمة الصحة العالمية ودعا فيه لعادلة توزيع الجرعات.









وأوضحت أن 95% من اللقاحات المنتجة من الشركات ذهبت إلى 10 دول متقدمة فقط، وغير منوط بها الدول النامية أو الدول الأخرى.