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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين حاكم دبي ورئيس مجلس السيادة السوداني.. ماذا دار بينهما؟

الأحد 24/يناير/2021 - 02:48 م
حاكم دبي
حاكم دبي
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شيماء مصطفى
تلقى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.


ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية المشتركة.


وأكد بن راشد خلال الاتصال دعم الإمارات للسودان الشقيق في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق في ظل قيادته الجديدة.


وأعرب عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا دوام النجاح والتوفيق وصولا إلى أهدافها الوطنية العليا.


من جانبه، أبدى الفريق البرهان تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساندة على مختلف الصعد، خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا.
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