وزيرة الصحة: هؤلاء سيدفعون ثمن لقاحات كورونا لهذا السبب

كل دول العالم المتقدمة التي وعدت بمواعيد محددة لتوزيع لقاحات كورونا أعلنت رسميا عدم قدرتها بالإيفاء بتلك المواعيد، لأن الشركات العالمية محدودة القدرة على الإنتاج





وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل ردا على سؤال من يحصل على لقاح كورونا مجانا أن: " اللقاحات ستكون مجانية لأعضاء الأطقم الطبية بالتدريج حسب الأولويات، أما بالنسبة لباقي المواطنين فسيستم التسجيل مرتبط بمبادرة تكافل وكرامة، ويستطيع أن يحدد من لا يدفع، ومن لديه قدرة مالية للدفع وفي كل الأحوال سيدفع أرقاما بسيطة ".





وأشارت الوزير إلى أن القادرين على دفع ثمن القاح من المهم أن يدفعوا لأنه ليس من المعروفما المدة التي سنحتاج بعدها لحقن اللقاح مرة أخرى هل كل 6 شهور أم كل سنة.





قالت وزيرة الصحة هالة زايد إنه من الصعب تحديد مواعيد محددة لمنح لقاح كورونا للفئات المختلفة، مضيفة : "هناك مشكلة عالمية في الإنتاج وتحديث خطوط الإنتاج.