صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل

ظهرت بورشه تايكان كروس توريزمو موديل 2021 ذات السقف الطويل ، فى السابق بالعديد من التمويهات ، وكانت بدون معلومات متوفرة عنها، ولكن خلال اليام الماضية ظهرت للمرة الاولى بدون اى تمويهات

وكانت السيارة بورشه تايكان كروس توريزمو موديل 2021 ذات السقف الطويل، قد تم مشاهدتها خارج أحد مراكز التسوق في جنوب كاليفورنيا، بترقيات تصميمية مميزة ، وجنوط فريدة من نوعها.

وتم وضع خمسة قضبان ذات مظهر ديناميكي للسيارة بورشه تايكان كروس توريزمو موديل 2021 ذات السقف الطويل، لأول مرة ، كما ان السيارة تشبه الطراز القياسي بحد كبير .

ويُتوقع خبراء السيارات بعد مشاهدة الصور التجسسية أن تتوفر السيارة بدفع كُلي بقوة 522 حصان لفئة 4S أو 670 حصان لفئة توربو، وقد تتاح فئة توربو S أيضًا بقوة 750 حصان.

ويتضح من الصور المسربة لسيارة بورشه تايكان كروس توريزمو موديل 2021 ذات السقف الطويل أنه تم ارتفاع ركوب السيارة أعلى قليلًا وقضبان سقف منخفضة، وأقواس عجلات أكثر انتفاخًا.

كما أظهرت الصور التجسسية عن تنجيد أسود أنيق مع زخارف خشبية غير لامعة، ومساحة رأس خلفية أكبر مع مساحة تخزين خلفية أكبر قليلًا بفضل السقف الأطول.

اما عن سعر السيارة بورشه تايكان توريزمو موديل 2021 ذات السقف الطويل، فسيكون أكثر من الطراز الحالي، وهو فئة 4S والتى تصل سعرها الى 103,800 دولار و 150,900 دولار لفئة توربو.