تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية.. الشيخ محمد بن راشد يعتمد مجموعة من القرارات

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة؛ وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي.









وقال حاكم دبي، في سلسلة من التغريدات، على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن "العام 2020 كان عامًا مفصليًا في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيرًا مختلفًا وتعاملًا جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام".









وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالميًا في مؤشرات قوتها الناعمة.. و11 عالميا في التأثير.. وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية.. هدفنا تواصل أكثر مع الشعوب ونقل قصتنا للعالم بقوالب جديدة.. وتطوير منهجية حكومية جديدة مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر".









ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، اعتمد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ضمن اجتماع اليوم، استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة، كما اعتمد أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية.











وقال الشيخ محمد بن راشد: إن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا."









واعتمد حاكم دبي، اليوم الأحد، تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، مشيرا إلى أن الهدف هو التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية.









وذكر أن "حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد.. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في جميع إمارات الدولة".











كما تم أيضا اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري بهدف انتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مستدام وإدارة فعالة للنفايات بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة، وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.







