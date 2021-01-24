اقتصاد سوريا.. طرح عملة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ليرة

أعلن مصرف سورية المركزي عن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول جنبًا إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حاليًا اعتبارًا من تاريخ اليوم 24 يناير 2021، مبينًا أن الوقت أصبح ملائمًا لذلك وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية.





وأوضح "المركزي" في بيان نشر عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن طرح فئة الـ 5000 ليرة في التداول يأتي انطلاقًا من دوره بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كل فئات الأوراق النقدية وبناء على دراسات قام بها في السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كل الفئات حيث تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي.





اقرأ أيضًا:





ولفت المركزي إلى أنه قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تخفيض كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة ولا سيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.





وأشار "المركزي" إلى أنه يعمل بالتوازي لإيجاد حلول للنقود من مختلف الفئات من خلال العمل على تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وبين المركزي أن الأوراق النقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها من خلال “طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها رقم الفئة والنقوش والتواقيع وعلامة للمكفوفين على طرف كل عرض من الورقة النقدية” و”علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر ويظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة”.





وتابع المركزي إن فئة الـ 5 آلاف ليرة يسهل تمييزها أيضًا من خلال “علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء ورقم 5000 مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذي تأثير حركي يتموج شاقوليًا بلون ذهبي ذي خلفية ذات لون أخضر فاتح ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرة وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعودًا ونزولًا من منتصف رقم الفئة.





كما يسهل تمييز فئة الـ 5 آلاف ليرة وفقًا للمركزي من خلال وجود “تخريم مجهري للرقم 5000 على الوجه الخلفي للورقة يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء” ومن خلال “الصورة المائية العقاب شعار الجمهورية العربية السورية ورقم الفئة اللذين يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء” وأيضا من خلال “شريط عمودي فضي لامع ذي تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف (سي بي إس) مكررة تتحرك عند إمالة الورقة وعند النظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم 5000.





يذكر أن مصرف سورية المركزي قام منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة سورية حيث تمت طباعة أوراق نقدية من فئة 2000 ليرة سورية في عام 2015 وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017 عندما لمس المركزي حاجة السوق الفعلية لفئة 2000 ليرة سورية.