محافظ الشرقية يُوجه بحصر الأنشطة الصناعية لتحديد احتياجات المحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم لإقامة مشروعات حقيقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

أقرأ ايضا:

بقيمة 273 مليون جنيه.. تنمية المشروعات بالشرقية يقدم قروضًا لتمويل 10 آلاف مشروع

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس، ليشدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء من أعمال الترفيق بها لتحسين بيئة العمل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمة ، قائلًا أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما ناقش الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) ، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعًا للإستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وجه المحافظ بحصر الأنشطة الصناعية المقامة بالمناطق الصناعية وتحديد المشروعات الإستثمارية التي تحتاجها المحافظة حتى يتسنى البت في الطلبات المقدمة لتعديل النشاط وذلك طبقًا للإحتياج الفعلي للمنطقة بما يعود بالنفع علي المحافظة .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ إستثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري