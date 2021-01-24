اقتصاد الإمارات.. فتح باب تقديم الطلبات على أكبر محطات توليد الطاقة من النفايات

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ومركز أبوظبي لتدوير النفايات - تدوير اليوم عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع محطة جديدة لتوليد الطاقة من النفايات بنظام المنتج المستقل.





وبحسب وكالة الأنباء الغماراتية الرسمية "وام"، تشمل المرحلة الأولى من المناقصة دعوة المطورين لتقديم طلبات الاهتمام بعطاء المشروع وفقًا للموعد المحدد بتاريخ 11 فبراير 2021.





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وسيتم تنفيذ المشروع وفقًا لنظام المنتج المستقل ضمن برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة أبوظبي باعتباره نموذجًا ناجحًا على المستويين المحلي والإقليمي، وبموجب ذلك، ستدخل الشركة الفائزة بالمشروع في اتفاقيات طويلة الأمد تشمل اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات واتفاقية إمداد النفايات مع شركة تدوير.





وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يعتبر إنتاج الطاقة المستدامة أمرًا محوريًا لمستقبل دولة الإمارات، حيث تواصل الشركة الحفاظ على مكانتها الريادية في طليعة الشركات لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، ونحن فخورون بتوسيع محفظة مشاريعنا لتشمل مشاريع الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، كما يأتي تعاوننا مع تدوير لتطوير هذا المشروع خطوة أساسية في إطار جهودنا الرامية للحد من طمر النفايات وتحفيز الاقتصاد، والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إذ نسعى للعمل مع أفضل الشركاء لتطوير هذا المشروع ودعم أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة والهامة.





وسيتم تطوير المحطة الجديدة على مقربة من مطمرة الظفرة في إمارة أبوظبي، وستتراوح طاقتها الإنتاجية لمعالجة النفايات بين 600 ألف و 900 ألف طن من النفايات سنويًا ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22,500 منزل في دولة الإمارات، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تًسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنوياُ ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.





وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير : يسرنا الإعلان عن فتح باب التنافس على تطوير هذا المشروع الحيوي الذي سيشكل معيارًا لتطوير مشاريع مماثلة في المنطقة، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث الكفاءة والفوائد البيئية أيضًا، فضلًا عن ضمان تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية لتحويل 75 % من النفايات الصلبة إلى طاقة بدلًا من طمرها.





ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر تحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنية الحرق المتقدمة لتحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء عبر مجموعة مولدات تعمل بواسطة توربينات بخارية عالية الكفاءة.





وستكون حصة المطور الذي سيتم اختياره 40 % كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد /SPV/، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.





ويتوجب على جميع الجهات الراغبة بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالعطاء إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي في 11 فبراير 2021، مع إرفاق إرسال نسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني : [email protected]





وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات وتدوير، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإصدار تقديم طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية.