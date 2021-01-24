10 علامات تكشف أن جسمك يعانى من نقص الكالسيوم

يعد الكالسيوم من العناصر الغذائية التى يحتاجهاجسم الانسان للنمو وبناء العظام والحفاظ عليها كما يلعب الكالسيوم دور مهم فى العديد من العمليات الحيوية فى الجسم.





عرض موقع " برايت سايد " أكثر العلامات الشائعة التى تؤكد أن الجسم يعاني من نقص الكالسيوم ولابد من علاج هذا الخلل بسرعة.





10. جفاف الجلد

يظهر نقص كالسيوم الدم أو نقص الكالسيوم في جسمك على جلدك، عادة ما تجعل هذه الحالة بشرتك تبدو متقشرة وجافة كما تم اكتشاف أن نقص الكالسيوم له صلة وثيقة بتطور مشاكل الجلد مثل الأكزيما والصدفية .





9. التعب

كقاعدة عامة ، يؤثر عدم كفاية الكالسيوم في جسمك على صحتك البدنية العامة . لذا ، إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو الخمول أو نقص الطاقة أو الشعور المستمر بالخمول ، خفف من تناول مشروبات الطاقة وحاول التركيز على موازنة نظامك الغذائي بدلًا من ذلك.









8. الاكتئاب

اتضح أن الكالسيوم ضروري أيضًا لتنظيم مزاجك. هذا العنصر هو مهدئ طبيعي ينتج عنه تأثيرات مهدئة ومهدئة . لذا فإن القاعدة العامة هنا هي: كلما قل استهلاك الكالسيوم ، زاد الشعور بالاكتئاب وسرعة الانفعال .





7. الأرق

أثناء النوم ، ترتفع مستويات الكالسيوم وتنخفض مع حدوث مستويات أعلى أثناء النوم العميق. لذا ، إذا كان جسمك يفتقر إلى الكالسيوم ، فمن المحتمل أن تفشل في الحصول على نوم عميق مُرضي . ترتبط هذه المشكلة ارتباطًا مباشرًا بدور الكالسيوم في إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يساعدنا على النوم.





6. تنمل

يشمل التنمل مجموعة من الأعراض العصبية المتعلقة بنقص حاد في الكالسيوم. من بينها ، قد تعاني من وخز وتنميل حول الفم أو في أصابع اليدين والقدمين ، ورعاش عضلي ، وضعف حاسة اللمس ، وحتى ضعف الذاكرة والهلوسة.





5. كثرة المرض

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على نظام المناعة الصحي حيث يساعد جسمك على محاربة الفيروسات والبكتيريا. يقلل نقص الكالسيوم من مقاومة الجسم لهجمات مسببات الأمراض ونتيجة لذلك ، سوف تمرض وتصاب بنزلات البرد والسعال والعطس أكثر.









4. الأظافر الهشة

مثل عظامك ، تحتاج أظافرك أيضًا إلى كمية معينة من الكالسيوم للحفاظ على سلامتها. لذلك عندما تعاني من نقص الكالسيوم ، تصبح أظافرك جافة بشكل مفرط وضعيفة وعرضة للتقشر والانقسام . الأظافر الضعيفة ليست سميكة بما يكفي لتحمل أي تأثير ، وقد تنكسر غالبًا أثناء أبسط الأنشطة اليومية.





3. صعوبة البلع

على الرغم من أنه قد يبدو مفاجئًا إلى حد ما ، إلا أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عسر البلع - أو صعوبة في البلع. هذا الشعور بالضيق ناتج عن تقلصات ضعيفة في عضلات الحلق. في الحالات الشديدة ، قد يؤدي ذلك إلى تقلصات في الحنجرة وتغييرات صوتية غير عادية .





2. أوجاع الأسنان

يتم تخزين الغالبية العظمى من الكالسيوم في جسمك في عظامك وأسنانك ، لذلك عادة ما يكونون أول من يعاني من نقص الكالسيوم. بسبب نقص هذا العنصر الحيوي ، قد تبدأ أسنانك في التحول إلى اللون الأصفر ، ثم تتعفن وتتألم . بالإضافة إلى ذلك ، قد تزداد أيضًا مخاطر الإصابة بأمراض اللثة.





1. تقلصات العضلات

قد تكون التشنجات العضلية في الفخذين والساقين والذراعين والإبطين والتي تحدث غالبًا في الليل أحد الأعراض المبكرة لنقص الكالسيوم. يمكن أيضًا أن يتبع التشنجات آلام في العضلات أثناء الحركة والمشي. قد يتطور إلى تشنجات في العضلات في جميع أنحاء جسمك مع مرور الوقت.





المكافأة: كيفية علاج نقص الكالسيوم

ينبغى أن يحصل كل شخص بالغ حوالي 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، من أجل الحفاظ على كمية مناسبة من الكالسيوم ، يجب إضافة الخضار الورقية الداكنة مثل اللفت والبروكلي واللفت الأخضر والكرنب إلى نظامك الغذائي، من بين الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم ، من الضروري تناول المزيد من الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والماكريل والتونة) والجبن والحليب وفول الصويا واللوز وبذور السمسم.



