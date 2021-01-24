ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 علامات تكشف أن جسمك يعانى من نقص الكالسيوم

الأحد 24/يناير/2021 - 07:31 م
10 علامات تكشف أن
10 علامات تكشف أن جسمك يعانى من نقص الكالسيوم
Advertisements
اسماء محمد
يعد الكالسيوم من العناصر الغذائية التى يحتاجهاجسم الانسان للنمو وبناء العظام والحفاظ عليها كما يلعب الكالسيوم دور مهم فى العديد من العمليات الحيوية فى الجسم.

عرض موقع " برايت سايد " أكثر العلامات الشائعة التى تؤكد أن الجسم يعاني من نقص الكالسيوم ولابد من علاج هذا الخلل بسرعة.

10. جفاف الجلد
يظهر نقص كالسيوم الدم أو نقص الكالسيوم في جسمك على جلدك، عادة ما تجعل هذه الحالة بشرتك تبدو متقشرة وجافة كما تم اكتشاف أن نقص الكالسيوم له صلة وثيقة بتطور مشاكل الجلد مثل  الأكزيما والصدفية .

9. التعب
كقاعدة عامة ، يؤثر عدم كفاية الكالسيوم في جسمك على صحتك البدنية العامة . لذا ، إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو الخمول أو نقص الطاقة أو الشعور المستمر بالخمول ، خفف من تناول مشروبات الطاقة وحاول التركيز على موازنة نظامك الغذائي بدلًا من ذلك.


8. الاكتئاب
اتضح أن الكالسيوم ضروري أيضًا لتنظيم مزاجك. هذا العنصر هو مهدئ طبيعي ينتج عنه تأثيرات مهدئة ومهدئة . لذا فإن القاعدة العامة هنا هي: كلما قل استهلاك الكالسيوم ، زاد الشعور بالاكتئاب وسرعة الانفعال .

7. الأرق
أثناء النوم ، ترتفع مستويات الكالسيوم وتنخفض مع حدوث مستويات أعلى أثناء النوم العميق. لذا ، إذا كان جسمك يفتقر إلى الكالسيوم ، فمن المحتمل أن تفشل في الحصول على نوم عميق مُرضي . ترتبط هذه المشكلة ارتباطًا مباشرًا بدور الكالسيوم في إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يساعدنا على النوم.

6. تنمل
يشمل التنمل مجموعة من الأعراض العصبية المتعلقة بنقص حاد في الكالسيوم. من بينها ، قد تعاني من وخز وتنميل حول الفم أو في أصابع اليدين والقدمين ، ورعاش عضلي ، وضعف حاسة اللمس ، وحتى ضعف الذاكرة والهلوسة.

5. كثرة المرض
يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على  نظام المناعة الصحي حيث يساعد جسمك على محاربة الفيروسات والبكتيريا. يقلل نقص الكالسيوم من مقاومة الجسم لهجمات مسببات الأمراض ونتيجة لذلك ، سوف تمرض وتصاب بنزلات البرد والسعال والعطس أكثر.


4. الأظافر الهشة
مثل عظامك ، تحتاج أظافرك أيضًا إلى كمية معينة من الكالسيوم للحفاظ على سلامتها. لذلك عندما تعاني من نقص الكالسيوم ، تصبح أظافرك جافة بشكل مفرط وضعيفة وعرضة للتقشر والانقسام . الأظافر الضعيفة ليست سميكة بما يكفي لتحمل أي تأثير ، وقد تنكسر غالبًا أثناء أبسط الأنشطة اليومية.

3. صعوبة البلع
على الرغم من أنه قد يبدو مفاجئًا إلى حد ما ، إلا أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى  عسر البلع  - أو صعوبة في البلع. هذا الشعور بالضيق ناتج عن تقلصات ضعيفة في عضلات الحلق. في الحالات الشديدة ، قد يؤدي ذلك إلى  تقلصات في الحنجرة وتغييرات صوتية غير عادية .

2. أوجاع الأسنان
يتم تخزين الغالبية العظمى من الكالسيوم في جسمك  في عظامك وأسنانك ، لذلك عادة ما يكونون أول من يعاني من نقص الكالسيوم. بسبب نقص هذا العنصر الحيوي ، قد تبدأ أسنانك في التحول إلى اللون الأصفر ، ثم تتعفن وتتألم . بالإضافة إلى ذلك ، قد تزداد أيضًا مخاطر الإصابة بأمراض اللثة.

1. تقلصات العضلات
قد تكون التشنجات العضلية في الفخذين والساقين والذراعين والإبطين والتي تحدث غالبًا في الليل أحد الأعراض المبكرة لنقص الكالسيوم. يمكن أيضًا أن يتبع التشنجات  آلام في العضلات أثناء الحركة والمشي. قد يتطور إلى تشنجات في العضلات في جميع أنحاء جسمك مع مرور الوقت.

المكافأة: كيفية علاج نقص الكالسيوم
ينبغى أن يحصل كل شخص بالغ حوالي 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، من أجل الحفاظ على كمية مناسبة من الكالسيوم ، يجب إضافة الخضار الورقية الداكنة مثل اللفت والبروكلي واللفت الأخضر والكرنب إلى نظامك الغذائي، من بين الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم ، من الضروري تناول المزيد من الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والماكريل والتونة) والجبن والحليب وفول الصويا واللوز وبذور السمسم.

ملحوظة هامة : لمساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل ، يجب عليك أيضًا زيادة تناول فيتامين د ، يوجد هذا الفيتامين في صفار البيض والمحار والروبيان والفطر وبعض الأطعمة المدعمة مثل الحبوب ودقيق الشوفان وعصير البرتقال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تجنب هشاشة العظام وضعف الأسنان.. 5 علامات تنذرك بنقص الكالسيوم

مرض الوهن العضلي.. نصائح للتعايش معه

7 علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص البروتين

بدون زيارة الطبيب.. أسباب الشد العضلي وطرق علاجه بالمنزل

علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين B12 في الجسم

علامات مهمة تشير إلى نقص المغنيسوم في الجسم

ترشيحاتنا

اجتماع طارئ فى الجبلاية لمناقشة أخطاء حكم مباراة الزمالك وأسوان

وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

بـ 17 جنيها.. باحث مصري يكشف مفاجآة عن لقاح جديد بالاستنشاق

مي عز الدين تبحث عن الحب المفقود في وعد

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

شاهد.. أول فيديو من داخل منزل أحمد الجنزوري بعد إخلاء سبيله في قضية الفيرمونت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة

يشبه السرطان.. قصة مرض حفيدة فريد الأطرش النادر